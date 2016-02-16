ليدي غاغا ترسم وشم ديفيد بوي على جسدها

قامت ليدي غاغا Lady Gaga بتوثيق مجموعة من الصور ومقاطع أفلامعلى سناب شات بدت فيها نصف عارية ضمن جلسة رسم وشم على جسدها في نادي Shamrock Social.



فقبل ساعات على تكريم المغنية العالمية للمغني ديفيد بوي David Bowie في حفل توزيع جوائز غرامي الذي سيقام الليلة، رسمت غاغا Gaga، البالغة من العمر 29 عاماً، وشماً على جسدها عبارة عن وجه المغني الراحل كما بدا على غلاف ألبومه Aladdin Sane الذي أصدره في العام 1973 ، تعبيراً منها عن حبها الدائم له، حتى أنها علقت على صورة الوشم قائلة:

" هذه هي الصورة التي غيّرت حياتي".



ستكرّم النجمة العالمية الراحل البريطاني الذي توفي في 10 يناير/ كانون الثاني عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، في حفل الغرامي من خلال تقديم أربع اغاني له، وسيكون المنتج الموسيقي نيل رودجرز Nile Rodgers، الذي شارك في ألبومات بوي Bowie هو المخرج الموسيقيّ لفقرة التكريم، ومدتها 7 دقائق، على أن تضمّ نحو 4 أغنيات من إرث المغني الراحل.

وفاة المغني David Bowie بعد صراع سرّي مع السرطان