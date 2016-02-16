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توزيع صور لأحد ضحايا «داعش» ليبيا بالقداس التذكاري بمطرانية سمالوط في المنيا

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توزيع صور لأحد ضحايا «داعش» ليبيا بالقداس التذكاري بمطرانية سمالوط في المنيا توزيع صور لأحد ضحايا «داعش» ليبيا بالقداس التذكاري بمطرانية سمالوط في المنيا

أرشيفية

وزع أهالي الشهيد جابر منير عدلي،  أحد ضحايا مذبحة “داعش” بـ”ليبيا”، أثناء القداس التذكاري للضحايا صورًا تذكارية للشهيد، وسط حالة من البكاء الشديد التي انتابت أقارب الشهيد.

وكان القداس التذكاري لضحايا مذبحة “داعش”، أمس الاثنين، بمطرانية سمالوط برئاسة الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط. وشارك ​القس داود ناشد، وكيل المطرانية، فضلًا عن أُسر الضحايا.

جاء ذلك بعد أن اختتمت كنيسة العذراء مريم أسبوع “النهضة الروحي”، لضحايا أهالي القرية.

ويذكر أن راح ضحية الحادث 20 شابًا مصريًا من أبناء قرية العور، وعدد من القُرى المجاورة، وذلك عقب اختطافهم أوائل يناير من العام الماضي، وذبحهم.

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