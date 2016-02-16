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أهالي سوهاج يشيعون جثمان «شهيد» كرم القواديس

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أهالي سوهاج يشيعون جثمان «شهيد» كرم القواديس أهالي سوهاج يشيعون جثمان «شهيد» كرم القواديس

أحمد عبد الناصر

يشيع نجع عويس التابع لقرية الخلافية بمحافظة سوهاج، بعد قليل، جثمان الجندي “أحمد عبد الناصر السيد إبراهيم” 22 سنة، والذي نحتسبه شهيدًا بعد أن لقي مصرعه إثر انفجار عبوةٍ ناسفة زرعتها الجماعات الإرهابية  بمنطقة كرم القواديس جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وكان جثمان الجندي قد وصل إلى مسقط رأسه بجرجا في الساعات الأولى من، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حشد كبير من أهالي المدينة والمدن المجاورة.

ويذكر أن “أحمد عبد الناصر”، وهو الشهيد الـ 26 من أبناء محافظة سوهاج بالقوات المسلحة، اللذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية والتخريبية خلال السنوات الماضية.

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