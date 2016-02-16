«الإمارات للطاقة النووية» تنهي إختبار التوازن المائي البارد في موقع براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن إنتهائها من اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة النووية الأولى في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي والذي يمثل خطوة مهمة تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في موقع براكة بحضور الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والمهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من المسؤولين من المؤسسة ومن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمؤسسة .

وتمثلت مهمة الاختبار في التحقق من أن عناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية .

وفي الاختبار استخدمت المياه المعالجة لملء الدائرة الرئيسية بعدها عملت مضخات التبريد بالمفاعل على ضخ هذه المياه للحفاظ على درجة حرارة آمنة ومناسبة أثناء العمليات داخل المفاعل .

وأشارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها في تطوير محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات على نحو آمن ووفق أعلى معايير الجودة مثل تشغيل محطة نقل الطاقة من المحطة الأولى والمحطة الثانية وربطها بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات حيث ساهم هذا الإنجاز في نجاح إختبار التوازن المائي البارد إضافة إلى إنهاء مبنى الخدمات الإضافية للمحطة الأولى .

وهنأ مطر النيادي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على إنجازاتها في تطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بطريقة آمنة ومساهماتها تجاه المنطقة الغربية .

وقال "إن جهود المؤسسة تأتي ضمن إستراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة لتحقيق إستدامة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة .

من جانبه أعرب المهندس محمد إبراهيم الحمادي عن فخره بالتقدم الذي أحرزته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العمليات الإنشائية بمحطة براكة في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير المشروع وضمان الجاهزية التشغيلية وتطوير القدرات اللازمة .

وأضاف "مع إنهاء إختبار التوازن المائي البارد في المحطة الأولى وتشغيل محطة نقل الطاقة فإننا نقترب من تحقيق هدفنا لتوفير ربع إحتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الضرورية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية تقريبا" .

الجدير بالذكر أن محطة نقل الطاقة تتمثل مهمتها في نقل الكهرباء المتولدة من محطة براكة إلى خطوط التوزيع التابعة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التي بدورها تتصل بخطوط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لاحتمالية نقل الطاقة إلى دول الخليج مستقبلا .

وعلى الصعيد المحلي .. ستساهم محطة نقل الطاقة في نقل الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة إلى المنازل والمؤسسات في الدولة .. فيما ستتمكن محطة براكة من استخدام الكهرباء من الشبكة لدعم عمليات بدء التشغيل والاختبارات .

ويشار إلى أن تشغيل محطة نقل الطاقة هو حصاد العمل الشاق لفريق تألف من أكثر من 1000 خبير من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "ترانسكو" على مدى عامين ونصف .

ويعتبر تحقيق هذا الإنجاز خطوة إضافية ستفتح الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات في المشروع في المرحلة المقبلة .

وتركز المؤسسة حاليا على سير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان . وقد وصلت نسبة إنجاز المحطة الأولى إلى أكثر من /84/ بالمائة والثانية إلى /64/ بالمائة فيما وصلت نسبة إنجاز المشروع الكامل إلى /58/ بالمائة .

وبعد استكمال المحطات النووية الأربع ستبلغ القدرة الإنتاجية الكلية للمحطات نحو /5600/ ميغاواط من الطاقة النووية الآمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية .