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بالفيديو.. جنود إسرائيليون يعتدون على قعيد فلسطينى ويحتجزون كرسيه المتحرك

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بالفيديو.. جنود إسرائيليون يعتدون على قعيد فلسطينى ويحتجزون كرسيه المتحرك بالفيديو.. جنود إسرائيليون يعتدون على قعيد فلسطينى ويحتجزون كرسيه المتحرك
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية النقاب عن اعتداء وحشى قام به جنود الجيش الإسرائيلى بمدينة الخليل، حيث قام أحد الجنود بضرب قعيد فلسطينى، ودفعه من على كرسيه المتحرك دون أى سبب.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء قيام جنود الجيش بقتل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما بالخليل بزعم محاولة طعن جندى إسرائيلى، ومحاولة الأهالى الفلسطينيين الاشتباك مع الجنود بعد رؤيتهم مشهد القتل، مر قعيد بكرسيه المتحرك يبلغ من العمر 50 عاما يدعى ماجد الفحورى.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الجنود اعتدى عليه وقام بدفع الفحورى من على كرسيه المتحرك، فأنقلب من أعلى الكرسى وسط حالة من الغضب انتابت الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة أن الجنود التابعين لقوات حرس الحدود منعوا الأهالى الفلسطينيين من مساعدة الفحورى، وأطلقوا الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع، وقاموا باحتجاز كرسيه المتحرك.


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مصر 365

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