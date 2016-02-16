ضبط 47 قضية فى حملة تموينية بأسيوط

حررت مباحث التموين بأسيوط 47 قضية تموينية متنوعة، بإجمالى مضبوطات 5 أطنان دقيق مدعم، و14كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر؛ وذلك خلال حملة على الأسواق بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى والاطمئنان على سلامة السلع الغذائية، وبالتنسيق مع الطب البيطرى والتموين والصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، صرح بذلك العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين، إن الحملة تمكنت من ضبط 4 أطنان و900 كيلو دقيق مدعم، و14كيلو من اللحوم البلدية مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجازر الحكومية؛ كما تم ضبط أسطوانات بوتاجاز منزلية لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، فضلاً عن ضبط عدد 186 قضية سلع غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، و602 لتر بنزين80 وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأشار مدير مباحث التموين إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة2011 حيث جارى عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة، مؤكداً على استمرار الحملات وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.