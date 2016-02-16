حاخام يهودى: مبارك استغل معاهدة السلام مع إسرائيل لتقوية الجيش المصرى

قال الحاخام الإسرائيلى يوسف اسحاق ميلوبافيتش من كبار الحاخامات فى إسرائيل أن الرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك استغل معاهدة كامب ديفيد فى تقوية الجيش المصرى مستفيدا من معاهدة السلام، زاعما طرد اليهود من سيناء.

ونقل موقع "هجئولا" المهتم بنشر أخبار الحاخام قوله أن المصريين لم يرغبوا أيضا فى بناء سلام قوى مع إسرائيل، فى حين منحت تل أبيب مصر كل شىء عقب اتفاق السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع أن مبارك استغل هذا السلام من أجل بناء جيش مصرى قوى، فى حين قامت إسرائيل بإخلاء المستوطنات التى قامت ببنائها بعد هزيمة 5 يونيو من عام 1967 فى سيناء.

وتسأل الحاخام لماذا لا يعيش اليهود فى مصر فى حين يسمح للمصريين بالعيش فى إسرائيل، بينما تم تطهير الإسرائيليين من سيناء مثلما تم تطهير ألمانيا إبان حكم النازى من ألمانيا.

-حاخام: لم تعد إسرائيل خائفة من جيرانها بعدما انهكتهم الصراعات الداخلية

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