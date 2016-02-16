أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حاخام يهودى: مبارك استغل معاهدة السلام مع إسرائيل لتقوية الجيش المصرى

Google+ Print
حاخام يهودى: مبارك استغل معاهدة السلام مع إسرائيل لتقوية الجيش المصرى حاخام يهودى: مبارك استغل معاهدة السلام مع إسرائيل لتقوية الجيش المصرى
قال الحاخام الإسرائيلى يوسف اسحاق ميلوبافيتش من كبار الحاخامات فى إسرائيل أن الرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك استغل معاهدة كامب ديفيد فى تقوية الجيش المصرى مستفيدا من معاهدة السلام، زاعما طرد اليهود من سيناء.

ونقل موقع "هجئولا" المهتم بنشر أخبار الحاخام قوله أن المصريين لم يرغبوا أيضا فى بناء سلام قوى مع إسرائيل، فى حين منحت تل أبيب كل شىء عقب اتفاق السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع أن مبارك استغل هذا السلام من أجل بناء جيش مصرى قوى، فى حين قامت إسرائيل بإخلاء المستوطنات التى قامت ببنائها بعد هزيمة 5 يونيو من عام 1967 فى سيناء.

وتسأل الحاخام لماذا لا يعيش اليهود فى مصر فى حين يسمح للمصريين بالعيش فى إسرائيل، بينما تم تطهير الإسرائيليين من سيناء مثلما تم تطهير ألمانيا إبان حكم النازى من ألمانيا.

-حاخام: لم تعد إسرائيل خائفة من جيرانها بعدما انهكتهم الصراعات الداخلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد