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طالب فى الجيزة يسقط معلمه أرضا ويصيبه بذبحة صدرية

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طالب فى الجيزة يسقط معلمه أرضا ويصيبه بذبحة صدرية طالب فى الجيزة يسقط معلمه أرضا ويصيبه بذبحة صدرية
أصيب أحد معلمى مادة الرياضيات بمدرسة الأورمان الثانوية الرسمية التابعة لإدارة الدقى التعليمية، بذبحة صدرية بعد أن قام أحد طلاب المدرسة بدفعة مما تسبب فى سقوطه على الأرض بسبب خلاف بينهما.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مدرسة الأورمان شهدت أمس نهاية اليوم الدراسى تعدى أحد طلاب المدرسة على معلم مادة الرياضيات وأسقطه أرضا، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر بالدقى لتلقى العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، موضحا أن المعلم خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إدارة المدرسة كتمت على الواقعة، حيث إن الوزارة لا تعلم عنها شيئا إلا صباح اليوم، مشيرا إلى أن المدرسة اكتفت بتوجه الطالب إلى المعلم فى منزله والاعتذار له وتقبيل يده، حرصا على عدم انتشار الواقعة.

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