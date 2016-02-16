للطلاب.. مع بداية التيرم الثانى.. طرق تخلصك من الكسل وضعف التحصيل

بعد انتهاء إجازة منتصف العام، يعانى الطلاب من حالة خمول شديد وكسل مصحوب بضعف فى التحصيل والمذاكرة مرة أخرى فى بداية الفصل الدراسى الثانى، وهذا ناتج عن العديد من الأسباب أهمها قصر مدة الإجازة نوعًا ما، والإرهاق وتكثيف المذاكرة فى نهاية الفصل الدراسى الأول وقبيل الامتحانات، واضطراب ساعات النوم والسهر بكثرة خلال الإجازة، أو الإرهاق فى السفر والنزهات.

وتنصح الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية الطلاب بعدة أمور أهمها لتجنب الكسل وضعف التحصيل منها:

>- عد من جديد لتنظيم ساعات نومك خلال النهار وأثناء الليل وامتنع تمامًا عن السهر ساعات طويلة.

>- ابدأ المذاكرة بالتدريج، أى درج ساعات التحصيل اليومية، فابدأ بساعتين فى الشهر الأول ثم كثف عدد الساعات رويدًا.

>- لا تؤجل المذاكرة لنهاية الفصل، حتى لا تعانى من توتر وقلق بالغ وضعف تحصيل شديد.

>- ركز على تناول عصائر طازجة خلال اليوم تساعدك على التركيز والتنبه كعصير الموز باللبن، وعصير الكيوى بالعسل

>- عد لتنظيم وجباتك مرة أخرى، ويمكنك النوم قليلا بعد العودة من المدرسة لتقضى بعض الوقت ليلاً فى المذاكرة ولكن دون سهر.

>- لا تبدأ فى التحصيل بشكل مبالغ فيه، ولا تهمل دراستك بشدة، حتى لا تزيد الضغوط النفسية التى تؤثر على مستواك الدراسى.

>- اهتم بإلقاء نظرة على المناهج الدراسية المقررة والتى درستها بالفعل فى النصف الأول، فهذا أسهل لربطها بباقى المادة، وكى لا تبدأ من جديد بعد فترة وتعانى نسيانًا شديدًا، والأمر سهل لأنك مازلت تتذكرها بسبب اختبارك فيها مؤخرًا.

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