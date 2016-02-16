دراسة تطالب النساء بالتخلى عن حمالة الصدر.. وتؤكد: تسبب سرطان الثدى

طالبت دراسة فرنسية حديثة النساء بالتوقف عن ارتداء حمالة الصدر فورًا لما لها من مساوئ صحية متعددة أبرزها الإصابة بسرطان الثدى.

وأشارت الدراسة التى نشر نتائجها الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" إلى أن النساء اللائى يرتدين حمالات الصدر لإظهار الثدى بحجم أكبر أو أصغر، عليهن التنازل عن ذلك لأن الحمالات لها من الآثار السلبية ما يفوق الجوانب الإيجابية.

وفحصت الدراسة -التى استمرت 15 سنة وأجراها جان دينيس الباحث فى العلوم بجامعة فرانش كونتيه بفرنسا- 330 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عامًا، ويرتدين حمالات الصدر منذ الشباب وتوصلت لنتائج مفزعة، منها أن حمالات الصدر تساعد على ترهل الثدى، وتعيق الدورة الدموية وتمنع الكولاجين والمرونة فى الدم ما يؤدى فى النهاية للإصابة بسرطان الثدى.

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