دراسة: الإفراط فى أكل السمك خلال الحمل يعرض الأجنة للإصابة بالسمنة

الأطعمة الطبيعية والأعشاب والخضروات والفواكه لها فوائد صحية مثيرة، وخاصة حال تناولها خلال فترة الحمل، ولكن الإفراط فى بعض هذه الأكلات قد يتسبب فى نتائج عكسية تماماً، كما هو الحال مع الأسماك.

أظهرت دراسة يونانية حديثة أن السيدات الحوامل اللاتى يتناولن الأسماك أكثر من 3 مرات أسبوعيا تزيد فرص إنجابهن لأطفال بدناء.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة كريت إن الاستهلاك المرتفع للأسماك أثناء فترة الحمل يزيد من فرص ولادة أطفال يعانون من البدانة بأكثر من الخمس.

ويعتقد الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، ان هذا الأمر يعود لاحتواء الأسماك على مستويات مرتفعة من الملوثات –لاسيما الزئبق- وهو ما قد يحدث تغييرا فى هرمونات الأم والطفل.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية الحديثة قد أوصت السيدات الحوامل بتناول الأسماك بشكل معتدل خلال الحمل، حيث ثبت أنه يساهم فى تمتع الأجنة بفوائد صحية مثيرة، وساهم فى تعزيز صحة مخهن وتحسين القدرات العقلية، نظراً لغناها بالأوميجا-3، وذلك وفقا لدراسة إسبانية حديثة.

ومن أبرز الأسماك الغنية بالأوميجا-3: أسماك التونة والسالمون والسردين والماكريل.