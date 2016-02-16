«هيئة البيئة» و«أدنوك» تجددان التزامهما بتحسين مراقبة جودة الهواء في أبوظبي

وقعت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وثيقة الشروط المرجعية لتفعيل التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات والمحافظة على جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي من خلال استخدام الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

يأتي توقيع الوثيقة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع شركة أدنوك خلال عام 2012 لتعزيز جهودهما المشتركة في إمارة أبوظبي للمحافظة على البيئة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي والارتقاء بها من خلال مختلف المشاريع والمبادرات ذات الصلة.

يشار إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي كانت قد أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني لشبكات مراقبة جودة الهواء وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته بحضور شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المشغلة لمحطات مراقبة جودة الهواء على المستويين المحلي والاتحادي.

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي للوصول إلى صورة شاملة وفهم متكامل عن حالة نوعية الهواء والملوثات ومصدرها مما يساهم في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتقليل الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء في الإمارة وذلك من خلال تبادل البيانات والمعرفة والخبرات في مجال مراقبة نوعية الهواء.

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