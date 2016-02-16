ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وهاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، برئاسة المقدم هيثم عبد المقصود من ضبط "عبد الكريم.س"، 44 سنة، وشقيقه "صالح.س"، 43 سنة، عاطلان مقيمان دائرة القسم، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ ط مصر ، ربع نقل، قيادة الأول، بحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار وفرد رصاص محلى الصنع، عيار 7.62× 39، وطلقة من ذات العيار، وأقرا بحيازتهما للسلاحين الناريين والذخيرة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب من ضبط بندقية خرطوش تركى الصنع رقم 54369/13عيار 12- أثناء مرورهم بدائرة القسم كانت بحوزة أحد الأشخاص ، تم التحفظ على البندقية، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وضبطت قوات وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، كلاً من "عمرو.ش" 46 سنة، عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 17 حكم "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 19 سنة .

كما تم ضبط "سلوى.م"، 48 سنة، ربة منزل مقيمة دائرة القسم المحكوم عليها فى 30 حكم "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 16 سنة، و"محمد.ع.ص.ع" 41 سنة، مدير شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 3 قضايا "مخدرات – تبديد" منهم القضية جنايات قسم الأهرام بأمن الجيزة، "مخدرات" غيابياً بالسجن 3 سنوات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "علاء.ع"، 31 سنة، عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضيه جنايات رأس سدر، بأمن جنوب سيناء "مخدرات بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه.