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حبس 6 إخوان لإثارتهم الشغب وإصابة 4 بالخرطوش فى أبو حماد بالشرقية

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حبس 6 إخوان لإثارتهم الشغب وإصابة 4 بالخرطوش فى أبو حماد بالشرقية حبس 6 إخوان لإثارتهم الشغب وإصابة 4 بالخرطوش فى أبو حماد بالشرقية
قررت النيابة العامة بأبو حماد بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتورطهم فى أحداث الشغب بمدينة أبو حماد يوم الجمعة الماضى، وإصابة 4 من الأهالى برش خرطوش،15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بلاغا بقيام مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنظيم مسيرة بمنطقة الشيخ ناصر، بمدينة أبو حماد، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالى، لرفضهم تنظيم المسيرة بالقرب من محالهم التجارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمنشية الشيخ ناصر، للسيطرة على الأوضاع بعد قيام عدد من الإخوان بإطلاق الخرطوش على الأهالى، وقام عدد من الأهالى بتحطيم سيارتين مستخدمين فى المسيرة لعناصر الإخوان، وقام 4 أشخاص بتحرير محاضر بمركز الشرطة ضد عدد من الإخوان لإصابتهم برش خرطوش بالجسم .

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مصر 365