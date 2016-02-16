ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة فى المنوفية

قامت إدارة المرور بالمديرية بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية بدائرة قسم شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وقامت إدارة المرور بالمديرية بأخذ عينات عشوائية من 25 سائقا، وتبين وجود 3 حالات إيجابية، لكل من "أحمد.ك.ع" 21 سنة قائد السيارة رقم (م.ن.ر2574) رحلات منوفية، و"على.ا.ع.ح" 27 سنة، قائد السيارة رقم (م.ج.ب.2437) نقل، ور"أحمد.م.ا" 20 سنة قائد السيارة رقم (ق.ن.ر.3486) أجرة قليوبية.

تم تحرر عن ذلك المحاضر أرقام (3074 – 3075 - 3016) جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.