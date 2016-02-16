بلان: أهكذا يشكرني أورييه بعدما جلبته لسان جيرمان؟

(إفي): اعتبر لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان أن تعليقات لاعبه الإيفواري سيرجي أورييه عنه والذي وصفه فيها بـ"الشاذ" على فيديو نشر على الانترنت، بأنها "سيئة للغاية" و"مؤلمة".

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي بذهاب دور ثمن النهائي بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم على ملعب حديقة الأمراء في باريس، قال بلان:"شعرت بالسوء جدا. كل شخص يستطيع التفكير كما يشاء نحن نعيش في ديموقراطية. ولكن في هذه الحالة أنا من جلبت أورييه قبل عامين للفريق وهكذا يشكرني. يبدو لي الأمر مؤلما".

واعترف بلان أن حالة أورييه (23 عاما) تسببت في تشتيت تركيز لاعبي الفريق قليلا، لكنه أكد على أنهم سوف يستعدون لمواجهة الفريق الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بالبطولة الأوروبية.

وأكد "أعتقد انه عاقب نفسه. كان لابد أن يستعد لخوض ثمن نهائي دوري الأبطال وهو أفضل من الجلوس بالمنزل".

وبدا مدرب فريق العاصمة الفرنسية منزعجا من هذه الواقعة حيث تأسف على الضرر الذي ألحقته بصورة النادي لكنه أكد على أن "هذا أمر قد يحدث في أي ناد".

وأضاف أن "لا يوجد ناد فوق أمور من هذا القبيل" ولا سيما ظهورها على الشبكات الاجتماعية.

وأشار بلان خلال تصريحاته إلى أن جيل الشباب "يمر ببعض الوقت الذي يتعين عليه الاعتذار وعليه أن يتأنى في أفعاله قبل أن يرتكب حماقات تجعله لاحقا يطلب الغفران".

وعن استمرار أورييه بصفوف النادي بعد إيقافه مؤقتا، أكد بلان أن باريس سان جيرمان هو من عليه البت في هذا الأمر في حين على مستوى علاقته الشخصية باللاعب فسوف يحل الأمر مباشرة معه.

وعلق قائلا "لن أحله عبر الصحافة، سوف أقوم بالأمر مباشرة مع اللاعب".

وقد قرر النادي، الذي يتصدر الدوري الفرنسي، إيقاف ظهيره الأيمن، بعد إهانته لمدربه لوران بلان وعدد من زملائه بالفريق في مقطع مصور نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستبعد أورييه عن مران الفريق ظهر أمس الأحد بعد ظهور هذا الفيديو الذي وصف فيه بلان بالشاذ، وقال فيه عن الأرجنتيني أنخل دي ماريا إنه "دمية" وإنه لا يخشى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وإن الحارس سلفاتوري سيريجو "انتهى".

واعتذر أورييه لاحقا عن هذا الفيديو الذي نشر عبر تطبيق "بيريسكوب"، وقال "اعتذر عما فعلت. ما قمت به خطأ لا يغتفر".

وقد أكد رئيس النادي الباريسي ناصر آل خلفية أنه لن يسمح "لأحد أن يعرض النادي للخطر وأن يشتت تركيزه عن أهدافه" التي تتمثل في خوض مواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي.

يذكر أن أورييه كان بطل فضيحة أخرى حينما نشر في مارس 2015 فيديو آخر على شبكة (فيسبوك) الاجتماعية سب فيه الحكم الهولندي بيورن كويبرس بالأم ووصفه بـ"القذر" للتعبير عن استيائه من قراراته التحكيمية خلال لقاء إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام "البلوز" أيضا بستامفورد بريدج والذي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 ليصعد سان جيرمان لربع النهائي قبل الخسارة أمام برشلونة.