تياجو سيلفا: دي ماريا غادر يونايتد لعدم حصوله على الفرصة الكافية

أشاد تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بزميله أنخيل دي ماريا الذي انتقل مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر يونايتد.

وشدد الدولي البرازيلي على صعوبة مواجهة ضيفه تشيلسي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مشيرا إلى درايته التامة بالفريق الإنجليزي.

وقال سيلفا لصحيفة دايلي تليجراف الإنجليزية:"القرعة كانت ممتازة لأننا نعلم تشيلسي جيدا. لديهم العديد من البرازيليين والمسافة بيننا وبينهم ليست ببعيدة".

وأضاف "المباراة بين تشيلسي وسان جيرمان أخذت طابعا تنافسيا بعد مواجهتنا لهم في السنتين الماضيتين، أعتقد أننا أفضل منهم إلى حد ما الآن".

وعن التقارير التي زعمت رغبته في الرحيل عن صفوف بطل فرنسا قال:"ليست صحيحة، لقد جائت من البرازيل، أريد إنهاء مسيرتي الكروية هنا".

وعن دي ماريا قال:"بالنسبة لفريق يريد التتويج بدوري أبطال أوروبا نحتاج للاعبين مثل دي ماريا، فهو قادر على صناعة الفارق. حتى وإن كنا نمتلك لاعبين رائعين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني ولوكاس مورا، نحتاج المزيد من المتميزين مثل دي ماريا".

وواصل "مشكلته في يونايتد كانت عدم حصوله على الفرصة الكافية من أجل المشاركة في الدوري. في إنجلترا الأمور تختلف عن باقي الدوريات الأخرى".