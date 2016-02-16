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تقرير - فالديز قد ينتقل للدوري البرتغالي الموسم المقبل

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تقرير - فالديز قد ينتقل للدوري البرتغالي الموسم المقبل تقرير - فالديز قد ينتقل للدوري البرتغالي الموسم المقبل

قالت صحيفة ريكورد البرتغالية إن فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق وستاندر دو لييج البلجيكي الحالي قد ينتقل إلى الدوري المحلي الموسم المقبل.

فسبورتينج لشبونة يرغب في التعاقد معه.

وانتقل الإسباني إلى ستاندر دو لييج يناير الماضي من مانشستر يونايتد، وسيستمر في الدوري البلجيكي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم ينل فالديز فرصة المشاركة مع الشياطين الحمر في ظل تألق مواطنه ديفيد دي خيا، وتسببت علاقته غير الجيدة مع المدرب لويس فان جال في رحيله عن الفريق.

فالمدير الفني الهولندي جعل فالديس يتدرب مع شباب يونايتد مما عجل برحيله.

وشارك فالديز في مباراتين فقط مع يونايتد الموسم الماضي في الدوري كانتا أمام أرسنال وهال سيتي في الجولتين الأخيرتين.

ورحل فالديز عن برشلونة مع نهاية موسم 2013-2014 بسبب إصابة في أربطة الركبة أبعدته عن المشاركة وغاب على إثرها عن كأس العالم.

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