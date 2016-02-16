دافيد لويز: متأكد أن يونايتد يريد مورينيو

يعتقد دافيد لويز لاعب باريس سان جيرمان أن جوزيه مورينيو مدربه السابق في تشيلسي مطلوبا من قبل مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن مورينيو اقترب كثيرا من خلافة لويس فان جال في يونايتد الذي لا يمر بفترة جيدة تحت قيادة الأخير، فخرج من دوري أبطال أوروبا وتراجع عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وقال لويز للصحفيين:"المدربون يأتون ويرحلون، هذا جزء من كرة القدم. لا أعتقد أن مورينيو سيغيب عن التدريب لفترة طويلة".

وأضاف "لا يمكنك التشكيك في الإنجازات التي حققها، لهذا أنا متأكد من أن يونايتد يرغب في التعاقد معه".

وتابع "لا أعتقد أنه توجد مشكلة لدى مورينيو في تدريب يونايتد. سيكون مهتما دائما بتشيلسي لكنه سيختار الأفضل لنفسه".