تقرير – بضعف راتبه في أتليتكو.. سيميوني مدربا لتشيلسي الموسم المقبل

في شهر فبراير الجاري تمر الذكرى السادسة على احتلال منتخب مصر المركز العاشر في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الأولى في تاريخه.

ففي عام 2010 وبعد تتويج الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بشكل عام، قفز المنتخب المصري من المركز الرابع والعشرين إلى العاشر.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها منتخب مصر في الوصول لقائمة أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم.

كل ذلك قبل أن يحقق الفراعنة في شهر يوليو من عام 2010 أفضل مركز في تاريخهم باحتلال المركز التاسع.

فماذا تغير في مصر بشكل عام والمنتخب بشكل خاص خلال تلك الست سنوات؟ FilGoal.com يستعرض.

تبدل الرؤساء

منذ عام 2010 تبدل العديد من الرؤساء على مصر هم محمد حسنى مبارك، محمد مرسي، وعدلي منصور إلى أن جاء عبد الفتاح السيسي.

تبدل المدربين

بعد تلك القفزة التاريخية في تصنيف الفيفا ظل منتخب مصر حائرا بين المدرب الأجنبي والمحلي، فبعد رحيل حسن شحاتة جاء بوب برادلي، وبعده تولى شوقي غريب المهمة قبل أن يرحل ويأتي هيكتور كوبر.

إخفاق تاريخي

بعدما نجح منتخب مصر في تحقيق انجاز تاريخي بالفوز ببطولة إفريقيا ثلاث مرات على التوالي، غاب عنها ثلاث مرات على التوالي أيضا لأول مرة في تاريخه.

الغياب عن المونديال مستمر

بعدما فشل منتخب مصر في حجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2010، استمر ذلك الأمر مع المونديال البرازيلي وذلك بعد الهزيمة أمام غانا بنتيجة 6/1 في ذهاب اللقاء الفاصل قبل الفوز إيابا بهدفين لهدفين.

قائمة مصر

بعد احتلال منتخب المركز العاشر في تصنيف الفيفا سافر الفراعنة إلى لندن من أجل مواجهة منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي العريق وديا.

قائمة مصر خلال تلك المباراة وخلال آخر تجمع للفراعنة مع هيكتور كوبر لم تتضمن سوى وجود لاعبان فقط منذ لقاء إنجلترا هما حسام غالي وأحمد رؤوف.

ذلك بالطبع فضلا عن المحترفين الذين لم يتم استدعائهم للمعسكر الأخير بداعي عدم وجوده في الأجندة الدولية.

الزمالك بطل الثنائية

نجح الزمالك في موسم 2015-2014 في إنهاء سيطرة الأهلي المحلية التي دامت خلال العقد الأخير بالفوز بلقبي الدوري والكأس، مع الفوز على غريمه التقليدي ذاته في نهائي الكأس.

ما هي الأشياء الأخرى التي تبدلت في مصر خلال تلك الفترة؟