تخلصى من دهون البطن تماما وأحصلى على بطن مشدوده ومسطحه فى ثلاث أسابيع فقط

تريد الكثير من السيدات بل وتتمنى أن تحصل على بطن مشدوده ومسطحه خاليه من الدهون , ولكن يصبح الأمر صعب للكثيرات خاصة بعد عمليات الحمل والولاده اللاتى تصعب من مشكلة الدهون فى منطقة البطن بالذات لذا تصبح من أكثر المشاكل اللاتى تعانى منها الكثير من السيدات وبالطبع أسلوب الحياه الخاطئه اللتى يعيشها الكثيرون منا والتى تعتمد على تناول الكثير من الأطعمه الجاهزه والوجبات السريعه اللاتى تزيد من تكتل الدهون بالجسم ولايمارس الكثيرون التمارين الرياضيه فهناك من لايتناسب طبيعة عملهم مع ذلك وهناك من لا يجدون الوقت على الأطلاق .

تريد الكثير من السيدات بل وتتمنى أن تحصل على بطن مشدوده ومسطحه خاليه من الدهون , ولكن يصبح الأمر صعب للكثيرات خاصة بعد عمليات الحمل والولاده اللاتى تصعب من مشكلة الدهون فى منطقة البطن بالذات لذا تصبح من أكثر المشاكل اللاتى تعانى منها الكثير من السيدات وبالطبع أسلوب الحياه الخاطئه اللتى يعيشها الكثيرون منا والتى تعتمد على تناول الكثير من الأطعمه الجاهزه والوجبات السريعه اللاتى تزيد من تكتل الدهون بالجسم ولايمارس الكثيرون التمارين الرياضيه فهناك من لايتناسب طبيعة عملهم مع ذلك وهناك من لا يجدون الوقت على الأطلاق .

مشروب الفجل للتخسيس

كل ما تحتاجونه لعمل ذلك المشروب هو :

125 جرام من الفجل

ثلاث ليمونات

ثلاث ملاعق من عسل النحل

أولا بعد غسل الفجل جيدا قومى بتقطيعه وضربه بالخلاط بصوره جيده ثم اغسلى الليمون جيد جدا وازيلى البذر من داخله وقطعيه الى شرائح بقشرها وضعيها مع الفجل فى الخلاط واخفقيهم معا مره اخرى فى النهايه قومى بأخذ العسل الابيض وضعيه معهم فى الخلاط بعد ذلك ضعى الخليط فى برطمان زجاجى واتركيه بالثلاجه , أعتادى على تناول ملعقه كبيره من هذا الخليط مرتين يوميا وستلاحظين الفرق فى ثلاث اسابيع .

شبكةعيونالإخبارية

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