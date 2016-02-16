مران الأهلي – جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وإيفونا

عقد مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع مهاجم الفريق، الجابوني ماليك إيفونا، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء.

وحضر الجلسة محلل الأداء وسيم صفوت الشهير بـ"سيمو"، والذي تولى ترجمة الحوار بين عبد الحفيظ وإيفونا.

وتحدث عبد الحفيظ مع إيفونا حول إضاعته للفرص في التعادل 0-0 أمام طلائع الجيش ومعاتبة عدد من اللاعبين له، وطالبه بالهدوء في الفترة المقبلة.

وكان إيفونا قد سجل هدفا رائعا في فوز الأهلي على الزمالك 2-0 قبل أن يقدم أداء متوسط في مباراة طلائع الجيش.

وعانى المهاجم الجابوني أمس الاثنين من كدمة في الكاحل حرمته من استكمال المران إلا أنه صار سليما وسيتدرب مع الفريق بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء حسب تصريحات طبيب الفريق خالد محمود.