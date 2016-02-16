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غدا| نجوم فرقة “أوبرا القاهرة” يقدمون أغاني “سيناترا” بأوبرا دمنهور

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غدا| نجوم فرقة “أوبرا القاهرة” يقدمون أغاني “سيناترا” بأوبرا دمنهور غدا| نجوم فرقة “أوبرا القاهرة” يقدمون أغاني “سيناترا” بأوبرا دمنهور

تحيى فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني دكتور ايمان مصطفى ،وبمشاركة عازفة البيانو ميديا اورموتسادزى،حفلين على مسرح اوبرا دمنهور، ويقام الأول فى الثامنة مساء غدا الاربعاء 17فبراير،بينما يقدم الثانى مساءالخميس 18 فبراير.

الحفلان من إخراج هشام الطلي، وتغنى بهما الفرقة نخبة من اشهر اغانى النجمان العالميان اندريا بوتشيللى، وفرانك سيناترا ،ومنها الشاي لاثنين ، يطير بي إلى القمر ، طريقي ، أنا لا املك شيئاً ، اذا احببتك ، تسلق كل جبل ، غرباء في الليل ، اعود الى سورينتو ، وحيداً ، وداع نابولى وصيف الحب.

ويقوم بأداءالأغاني نجوم الفرقة ايمان مصطفى ، داليا فاروق ، منى رفلة ، جولى فيظي، وليد كريم، جيهان فايد، إلهامى أمين، هشام الجندي، أمينة خيرت، تامر توفيق، نورستا المرغني، ليلى ابراهيم ومصطفى محمد.

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