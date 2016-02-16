مدير سكاي نيوز يدعو لمقاطعة برنامج محمد سعد أو تصحيح مساره

كتبت : إنجي لطفي

دعا الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية ومؤسس حركة الإعلام الإيجابي الجمهور المتلقى إلى مقاطعة برنامج “وش السعد”وإرسال رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدارة القناة والحسابات الخاصة بالشركات المعلنة لوقف البرنامج أو تصحيح مساره.

و طالب “عمر” الزملاء العاملين في الفضائية المسؤولة عن بث برنامج “وش السعد” الذي يقدمه الممثل محمد سعد على فضائية “إم بي سي مصر”إلى إعادة النظر فى المحتوى المقدم في البرنامج، نظرًا لأن طريقة وأداء الممثل مقدم البرنامج علي مخالفات مهنية جسيمة وكبيرة.

وأضاف “عمر” نحن وإن كنا نرحب بأي وافد جديد على ساحة الإعلام المصري طالما كان ملتزما بالضوابط المهنية والقواعد الحاكمة لإعلام إيجابي مستنير يسهم فى رفع وعى الجمهور المتلقى أو يضمن تقديم وجبة ترفيهية تحترم عقله ولا تخاصم وجدانه أو تصطدم بقيمه الأخلاقية “.

ورفض عمر سيطرة رأس المال علي الإعلام أو تدخل الشركات المعلنة في المحتوي الإعلامي إلا أننا ما زلنا نتوسم خيرا في الشركات المعلنة في أن تضطلع بمسئوليتها الاجتماعية وألا تسهم في رعاية ما قد يسيئ لقيم وأخلاقيات المجتمع وندعوا من هذا المنطلق الشركات الراعية إلى إعادة النظر فى تقديم الدعم الإعلانى للبرنامج لحين تصحيح الخطأ.

> إضافة إلى ضرورة الضغوط على فريق البرنامج وإدارة القناة والفنان مقدم البرنامج للإلتزام بقواعد مهنية وأخلاقية صحيحة والعدول عن الخط الذى اختاروه لبرنامجهم الجديد.