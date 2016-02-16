أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مدير سكاي نيوز يدعو لمقاطعة برنامج محمد سعد أو تصحيح مساره

Google+ Print
مدير سكاي نيوز يدعو لمقاطعة برنامج محمد سعد أو تصحيح مساره مدير سكاي نيوز يدعو لمقاطعة برنامج محمد سعد أو تصحيح مساره

محمد سعد

كتبت : إنجي لطفي

دعا  الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية ومؤسس حركة الإعلام الإيجابي الجمهور المتلقى إلى مقاطعة برنامج “وش السعد”وإرسال رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدارة القناة والحسابات الخاصة بالشركات المعلنة لوقف البرنامج أو تصحيح مساره.

و طالب “عمر” الزملاء العاملين في الفضائية المسؤولة عن بث برنامج “وش السعد” الذي يقدمه الممثل محمد سعد على فضائية “إم بي سي ”إلى إعادة النظر فى المحتوى المقدم في البرنامج، نظرًا لأن طريقة وأداء الممثل مقدم البرنامج علي مخالفات مهنية جسيمة وكبيرة.

وأضاف “عمر” نحن وإن كنا نرحب بأي وافد جديد على ساحة الإعلام المصري طالما كان ملتزما بالضوابط المهنية والقواعد الحاكمة لإعلام إيجابي مستنير يسهم فى رفع وعى الجمهور المتلقى أو يضمن تقديم وجبة ترفيهية تحترم عقله ولا تخاصم وجدانه أو تصطدم بقيمه الأخلاقية “.

ورفض عمر سيطرة رأس المال علي الإعلام أو تدخل الشركات المعلنة في المحتوي الإعلامي إلا أننا ما زلنا نتوسم خيرا في الشركات المعلنة في أن تضطلع بمسئوليتها الاجتماعية وألا تسهم في رعاية ما قد يسيئ لقيم وأخلاقيات المجتمع وندعوا من هذا المنطلق الشركات الراعية إلى إعادة النظر فى تقديم الدعم الإعلانى للبرنامج لحين تصحيح الخطأ.
> إضافة إلى ضرورة الضغوط على فريق البرنامج وإدارة القناة والفنان مقدم البرنامج للإلتزام بقواعد مهنية وأخلاقية صحيحة والعدول عن الخط الذى اختاروه لبرنامجهم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد