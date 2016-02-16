السيسي يستقبل وزيري خارجية المغرب والكويت

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويزور “مزوار” القاهرة في ضوء الترتيبات التي تجريها المغرب بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لاستضافة القمة العربية التي تنعقد خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل بمدينة مراكش المغربية، بعد أن تتسلم المغرب رئاسة القمة القادمة خلفا لمصر، الرئيس الحالى للقمة.

و يستقبل الرئيس السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي وصل إلى القاهرة أمس، قادمًا من الكويت على رأس وفد رفيع المستوى.