اليوم.. تلقى الطعون على مرشحى انتخابات المحامين بجنوب سيناء

تتلقى محكمة طور سيناء الكلية ولمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء الطعون على مرشحى انتخابات المحامين الفرعية على مقعد النقيب والأعضاء الفرعية بمحاكم جنوب سيناء ومقعد الشباب.

وأقفل أمس الاثنين باب التقديم لمرشحى المحامين عن محافظة جنوب سيناء، حيث تقدم على منصب النقيب ثلاثة محامين أبرزهم: أحمد الجمل نقيب جنوب سيناء الحالى، ومجدى عويس النقيب السابق.

وتقدم عن عضوية محكمة طور سيناء 5 محامين يتم فوز مرشح واحد فقط، حيث تقدم أحمد الوصال، محمد مبارك، أيمن توفيق، محمود عبدالبديع، ضياء الدين جابر، وعلى مقعد عضو شرم الشيخ تقدم 4 محامين هم، على بهلول، ربحى ذكى، عمروسلطان، عمر الدوينى، وعلى مقعد الشباب تحت سن الـ30 تقدم 5 مرشحين أبرزهم: أحمد الألفى، إبراهيم عبده، أحمد أبوبريك، إبراهيم شعبان.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المحامين فى 6 أبريل المقبل.

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