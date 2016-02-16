أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. تلقى الطعون على مرشحى انتخابات المحامين بجنوب سيناء

Google+ Print
اليوم.. تلقى الطعون على مرشحى انتخابات المحامين بجنوب سيناء اليوم.. تلقى الطعون على مرشحى انتخابات المحامين بجنوب سيناء
تتلقى محكمة طور سيناء الكلية ولمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء الطعون على مرشحى انتخابات المحامين الفرعية على مقعد النقيب والأعضاء الفرعية بمحاكم جنوب سيناء ومقعد الشباب.

وأقفل أمس الاثنين باب التقديم لمرشحى المحامين عن محافظة جنوب سيناء، حيث تقدم على منصب النقيب ثلاثة محامين أبرزهم: أحمد الجمل نقيب جنوب سيناء الحالى، ومجدى عويس النقيب السابق.

وتقدم عن عضوية محكمة طور سيناء 5 محامين يتم فوز مرشح واحد فقط، حيث تقدم أحمد الوصال، محمد مبارك، أيمن توفيق، محمود عبدالبديع، ضياء الدين جابر، وعلى مقعد عضو شرم الشيخ تقدم 4 محامين هم، على بهلول، ربحى ذكى، عمروسلطان، عمر الدوينى، وعلى مقعد الشباب تحت سن الـ30 تقدم 5 مرشحين أبرزهم: أحمد الألفى، إبراهيم عبده، أحمد أبوبريك، إبراهيم شعبان.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المحامين فى 6 أبريل المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365