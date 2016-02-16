شرم الشيخ تستضيف بطولة "السلام" للفروسية

تستضيف مدينة السحر والجمال شرم الشيخ بطولة السلام للفروسية فى الفترة من 3 إلى 5 مارس كمرحلة أولى، ومن 10 إلى 12 مارس كمرحلة ثانية.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الثلاثاء، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل بطولتى السلام الدوليتين لقفز الموانع.

وتقام المنافسات على فندق كونكورد السلام، بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بالقاعة الرئيسية بمركز شباب الجزيرة.

ومن المقرر مشاركة ما يقرب من 200 فارس فى البطولتين، وهو عدد كبير يعكس الاهتمام البالغ للبطولة والتى سوف تلعب دورًا كبيرًا فى تنشيط السياحة الرياضية.

يشارك فى إدارة المنافسات مجموعة كبيرة من الحكام الدوليين المعينين من قِبل الاتحاد الدولى، من أوروبا، وهى: ألمانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، البرتغال، إنجلترا، أيرلندا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، السويد"، ومن آسيا: الأردن، سوريا، العراق، السعودية، الإمارات، لبنان، قطر، الكويت"، ومن أفريقيا: "جنوب أفريقيا، موريشيوس، زيمبابوى، السودان، الجزائر، المغرب، ليبيا".

ومن المقرر انعقاد الاجتماع التأسيسى للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى على هامش البطولتين، بمشاركة ممثلين عن 19 دولة أفريقية.