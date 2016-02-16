"هنقدر نتحدى التحدى ومصر فى قلوبنا" بالمركز الإعلامى بطور سيناء غدا

يقام غدا بالمركز الإعلامى بجنوب سيناء مؤتمر التأمين الصحى تحت عنوان "هنقدر نتحدى التحدى ومصر فى قلوبنا".

وقال الدكتور محمد السيد، مدير التأمين الصحى بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه سيقام غدا مؤتمر بالتنسيق بين التأمين الصحى وإدارة تنمية القرية بالمحافظة وجمعيات المجتمع المدنى فى إطار مؤتمرات لدعم الدولة فى مواجهة التحديات وتوعية المواطنين بالدور الإيجابى للدولة فى شتى المجالات.

وأضاف محمد السيد أن المؤتمر سيناقش دور الدولة فى الخدمات الصحية، ومناقشة قانون التأمين الصحى الشامل، وسعى الدولة الدؤوب لتقديم جميع الخدمات الصحية لكل المواطنين طبقا للدستور، والتوعية بالدور الإيجابى للدولة فى مجال التأمين الصحى بجنوب سيناء.

وأوضح أن الدولة وفرت أحدث الأدوية لمرضى الكبد، وكانت جنوب سيناء من أولى المحافظات، كما تدعم الدولة أصحاب الأمراض المزمنة، ويتم إجراء الدعامات العلاجية بأسهل الإجراءات وأيسرها بمستشفى شرم الشيخ الدولى وهذا بشهادة المرضى أنفسهم.

واختتم محمد السيد حديثه بأننا نستطيع؛ لأن مصر بتتغير، مصر بتتقدم، وأن الجهات التنفيذية بجنوب سيناء والمواطنين فى علاقة ود وتواصل دائم.