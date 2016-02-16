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بالصور..تظاهر طلاب المعهد الفنى الصحى لليوم الثانى لتخفيض شهادتهم للدبلومات

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بالصور..تظاهر طلاب المعهد الفنى الصحى لليوم الثانى لتخفيض شهادتهم للدبلومات بالصور..تظاهر طلاب المعهد الفنى الصحى لليوم الثانى لتخفيض شهادتهم للدبلومات
تظاهر العشرات من طلاب المعهد الفنى الصحى صباح اليوم، للمطالبة بالتراجع عن القرار الوزارى بتحويلهم إلى دبلومات فنية وإلغاء شعب التمريض الموجودة بالمعهد واستكمال دراستهم بمدارس التمريض الموجودة بالمستشفيات .
>محافظة الاسكندرية الاسكندرية اخبار الاسكندرية المعهد الفنى الصحى (1)

وحمل الطلاب لافتات تحمل عنوان" لا لنقيبة التمريض"، "لا لرئيس الإدارة المركزية للتمريض"، ورددوا هتافات "مش هنخاف مش هنطاطى، "لا لنقابة التمريض" " حق التمريض فين"،" التمريض تريد إسقاط القرار".

وقالت الطالبة ميريهان محمد، إنهم مستمرون فى التظاهرات مع الطلاب المتضررين فى المحافظات الأخرى، حتى إلغاء القرار والتراجع عنه، لأنه يسبب لهم أزمة كبيرة فى مستقبلهم الدراسى .

وطالبت بتدخل نقابة التمريض والتراجع عن القرار، لأنها المسئولة عن تنفيذه وإصداره على الطلاب الموجودين حاليا بمعاهد التمريض.
>محافظة الاسكندرية الاسكندرية اخبار الاسكندرية المعهد الفنى الصحى (2)

محافظة الاسكندرية الاسكندرية اخبار الاسكندرية المعهد الفنى الصحى (3)

محافظة الاسكندرية الاسكندرية اخبار الاسكندرية المعهد الفنى الصحى (4)

محافظة الاسكندرية الاسكندرية اخبار الاسكندرية المعهد الفنى الصحى (5)
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