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بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يكرم إدارة مدرسة السادات لحصولها على الجودة

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بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يكرم إدارة مدرسة السادات لحصولها على الجودة بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يكرم إدارة مدرسة السادات لحصولها على الجودة
قام صباح اليوم الثلاثاء، اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر بتفقد مدرسة السادات الثانوية المشتركة برأس سدر وتوجيه التهنئة لجميع هيئة التدريس والطلبة والطالبات والعاملين، بمناسبة حصول المدرسة على شهادة الجودة المدرسية.
>جنوب سيناء (1)مدينة رأس سدر

وقام رئيس المدينة بنقل تحيات السيد الوزير اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمناسبة حصول المدرسة على شهادة الاعتماد التربوى (الجودة)، حيث أثنى المحافظ فى الاجتماع التنفيذى الأخير على حصول المدرسة على شهادة الجودة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد .

رافق رئيس المدينة خلال جولته عبد الرازق عثمان مدير الإدارة التعليمية برأس سدر، وكان فى استقبالهم أحمد جمال مدير المدرسة، كما قام عبد الوهاب بتكريم الطلبة والطالبات أوائل الفصل الدراسى الأول وتكريم أيضا المدرسين والمدرسات المتميزين واطمئن على توافر الكتاب المدرسى، كما أشاد بحسن انتظام الطلاب.

جنوب سيناء (2)مدينة رأس سدر

جنوب سيناء (3)مدينة رأس سدر

جنوب سيناء (4)مدينة رأس سدر

جنوب سيناء (5)مدينة رأس سدر

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جنوب سيناء (7)مدينة رأس سدر

جنوب سيناء (8)مدينة رأس سدر

جنوب سيناء (9)مدينة رأس سدر
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