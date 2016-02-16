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الشاباك: الفلسطينيون نفذوا 228 عملية ضد الإسرائيليين فى 5 أشهر

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الشاباك: الفلسطينيون نفذوا 228 عملية ضد الإسرائيليين فى 5 أشهر الشاباك: الفلسطينيون نفذوا 228 عملية ضد الإسرائيليين فى 5 أشهر
نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" آخر البيانات حول عمليات المقاومة الفلسطينية التى نفذت ضد الإسرائيليين، حيث بلغ إجمالى العمليات من دهس وطعن ضد الإسرائيليين حوالى 228 عملية منذ أكتوبر الماضى وحتى العاشر من فبراير الجارى.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يظهر من تلك البيانات أن نصف منفّذى العمليات كانوا شبابا دون سن 20 عاما، والفئة العمرية بنسبة 37%، و10% قاصرون ودون سنّ 16، فى حين 33% من المنفّذين كانوا فى سنّ 21-25.

وأضافت أن 80% من المشاركين فى محاولات تنفيذ عملية كانوا فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من بينهم 40% ينتمون لمنطقة الخليل، واثنان فقط ممّن حاولوا تنفيذ عمليات داخل إسرائيل عبروا إليها وبحوزتهم تصريح دخول، وتسلل الباقون إليها بشكل غير قانونى.ومن بين جميع العمليات، هناك عملية واحدة فقط لم يكن المهاجم فلسطينيا، وإنما لاجئ من السودان يقيم فى مدينة أشكلون.

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مصر 365