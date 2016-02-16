اتحاد الكرة: المصري يعود لإستاد بورسعيد الموسم المقبل

يبدو أن قرار عودة فريق المصري لخوض مبارياته بإستاد بورسعيد، سيتأجل عن موعده المحدد في أبريل المقبل.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت في 2012 تجميد اللعب بهذا الإستاد لمدة 4 سنوات، بعد وقوع كارثة عقب مباراة الأهلي والمصري أسفرت عن سقوط 72 مشجعًا من جماهير الأهلي.

وأشار عامر حسين مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة "العقوبة تنتهي في أبريل، وأتمنى أن يوافق الأمن على خوض مباريات المصري باستاد بورسعيد اعتبارًا من الموسم المقبل".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "لقد انتهت جميع الاستحقاقات التي تتطلب وجود قوات أمن مكثفة مثل انتخابات مجلس الشعب والشورى".

ويخوض فريق المصري جميع مبارياته منذ الموسم الماضي بإستاد الإسماعيلية، باستثناء مباراتي الأهلي حيث لعبها بملعبي الجونة والمدينة الشبابية في شرم الشيخ.

وأتم مدير لجنة المسابقات "هذا الموسم، حصلنا على موافقة مبدئية لخوض مباراتي الأهلي والمصري بملعب برج العرب، وننتظر الخطابات الرسمية بذلك من إدارة الإستاد".