أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيزو يجيب .. لماذا يرفض الأهلي عودة جوزيه؟

Google+ Print
زيزو يجيب .. لماذا يرفض الأهلي عودة جوزيه؟ زيزو يجيب .. لماذا يرفض الأهلي عودة جوزيه؟

أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي أن رفض عودة البرتغالي مانويل جوزيه قرار يخص مجلس إدارة النادي.

وقال زيزو خلال استضافته ببرنامج (القاهرة اليوم):"جوزيه مرشح دائم لتدريب الأهلي بسبب تاريخه مع النادي، ولكن لا يوجد إجماع كامل على أي شخص في العالم".

وبسؤاله عن سر رفض عودته مجددًا، رد مدير قطاع الكرة "هذه وجهة نظر مسئولي النادي، لديهم قناعة بضرورة البحث عن وجه جديد، فجوزيه نفسه لم يكن معروفًا قبل مجيئه للأهلي".

وأضاف "الأهلي بلاعبيه وكيانه وإدارته يساعد أي مدرب على النجاح".

وأشار "زيزو" إلى أنه مستمر كمدير فني للفريق لنهاية الموسم، وفي نفس الوقت يبحث النادي عن مدير فني أجنبي، مؤكدًا أن الإدارة تسير في نفس الاتجاهين.

وأتم "سنحدد اسم المدرب قبل نهاية بطولة الدوري، لأنه من الصعب التعاقد مع مدرب جديد في ظل خوض مباراة كل 3 أيام، مما يعرقل تعرفه على قدرات اللاعبين بشكل جيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع