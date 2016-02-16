زيزو يجيب .. لماذا يرفض الأهلي عودة جوزيه؟

أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي أن رفض عودة البرتغالي مانويل جوزيه قرار يخص مجلس إدارة النادي.

وقال زيزو خلال استضافته ببرنامج (القاهرة اليوم):"جوزيه مرشح دائم لتدريب الأهلي بسبب تاريخه مع النادي، ولكن لا يوجد إجماع كامل على أي شخص في العالم".

وبسؤاله عن سر رفض عودته مجددًا، رد مدير قطاع الكرة "هذه وجهة نظر مسئولي النادي، لديهم قناعة بضرورة البحث عن وجه جديد، فجوزيه نفسه لم يكن معروفًا قبل مجيئه للأهلي".

وأضاف "الأهلي بلاعبيه وكيانه وإدارته يساعد أي مدرب على النجاح".

وأشار "زيزو" إلى أنه مستمر كمدير فني للفريق لنهاية الموسم، وفي نفس الوقت يبحث النادي عن مدير فني أجنبي، مؤكدًا أن الإدارة تسير في نفس الاتجاهين.

وأتم "سنحدد اسم المدرب قبل نهاية بطولة الدوري، لأنه من الصعب التعاقد مع مدرب جديد في ظل خوض مباراة كل 3 أيام، مما يعرقل تعرفه على قدرات اللاعبين بشكل جيد".