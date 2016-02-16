زيزو يختار.. أي لاعبي الزمالك يتمنى انضمامه للأهلي؟

اختار عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي ثلاثة لاعبين من الزمالك يتمنى ضمهم إلى صفوف ناديه.

وقال "زيزو" خلال استضافته ببرنامج (القاهرة اليوم):"إذا عُرض علي ضم لاعبين من الزمالك، سأختار عمر جابر وأيمن حفني ومصطفى فتحي".

وبرر مدير قطاع الكرة بالأهلي اختياره "الثلاثي لديه مهارات فنية عالية للغاية".

كما أشاد مدير قطاع الكرة بالنجم السابق محمد أبوتريكة، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب مثله، وغير مقتنع بأن هناك لاعبًا خليفة لآخر في الملاعب.

وتولى عبد العزيز عبد الشافي مهمة المدير الفني للأهلي في 5 مباريات بعد الرحيل المفاجيء للبرتغالي جوزيه بيسيرو.