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زيزو: أسعى لتثبيت تشكيل الأهلي وتقوية الانتماء له

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زيزو: أسعى لتثبيت تشكيل الأهلي وتقوية الانتماء له زيزو: أسعى لتثبيت تشكيل الأهلي وتقوية الانتماء له

حدد عبد العزيز عبد الشافي بعض ملامح خطته الاستراتيجية في المهمة المزدوجة له كمدير فني للأهلي ومدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وأوضح "زيزو" خلال استضافته بقناة (اليوم) "أحاول تكوين فريق يكون قوامه 60% من أبناء النادي، لتعزيز مفهوم الانتماء ونقل الشخصية المتميزة للأهلي فنيًا وسلوكيًا، حتى يساعد في تعزيز هذه المفاهيم داخل اللاعبين الجدد".

وبرر عدم استعادة الأهلي لقوته المعتادة، قائلاً:"هناك مراحل أخرى نحاول الوصول إليها، أهمها الانسجام الكامل، وهذا لن يتحقق إلا عند تثبيت 10 لاعبين على الأقل، يشاركون في المباريات باستمرار، بحيث يكون التشكيل معروفًا لجماهير الفريق".

وأضاف: "أسعى أيضًا لأن يكون الحد الأدنى لإجادة الفريق 60%، بحيث عندما يتعادل أو يخسر الفريق، يشعر الجميع أنه أدى ما عليه دون تقصير، فالأداء المتميز يجعل الجماهير تشعر باطمئنان وتعويض نسبي عن أي نتيجة سلبية".

يُذكر أن "زيزو" تولى مهمة المدير الفني منذ الرحيل المفاجيء لجوزيه بيسيرو الشهر الماضي، وقاد الفريق لأربعة انتصارات أمام الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، إنبي، الزمالك، والتعادل مع طلائع الجيش، ليتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة بفارق سبع نقاط عن منافسه التقليدي.

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