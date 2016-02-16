أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إنها حقا عائلة محترمة.. أب فى دعوى زنا: مراتى تشارك ابنتى زوجها فى السرير

Google+ Print
إنها حقا عائلة محترمة.. أب فى دعوى زنا: مراتى تشارك ابنتى زوجها فى السرير إنها حقا عائلة محترمة.. أب فى دعوى زنا: مراتى تشارك ابنتى زوجها فى السرير
أقام الزوج "فتحى.ط" 52 عاما، دعوى زنا أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم فيها زوجته "منيرة.ف" بمعاشرة زوج ابنته "مصطفى.م" فى حضور ابنته "نادية.ف.ط" ومشاركتهم أفعال خارجة عن الشرع والدين، ودعوة العديد من الراغبين لمشاركتهم الأفعال الفاضحة التى يرتكبوتها، وصرخ مستغيثا: "دول شياطين فضحونى منهم لله ودمروا سمعتى".

وتابع الزوج والأب المكلوم، فى الدعوى التى أقامها فى وقت سابق أمام المحكمة: تزوجت منذ 28 عاما وكنت خلالها أعمل ليل نهار حتى أكفى منزلى، ولا نحتاج لأحد، فلم أكن أتصور أن المحترمة "الزوجة" بعد كل هذا العمر والعشرة ترتكب مثل هذا الفعل وتمارس الزنا هى وزوج ابنتها وبصحبتهما بنتى من لحمى ودمى، يفعلون أفعالا شيطانية لا يرتضيها الشرع ولا يقبل بها الدين .

وأضاف فتحى: كنت أعمل بين محافظات كلها سائق سيارة نقل، وأشقى وأرجع لأجدهم فى منتهى الاستهتار لا يحملون همى ويعاملونى وكأنى غريب عن المنزل، وأخيرا زوجت مراتى المحترمة ابنتى لرجل بلا أصل ومعروف عنه سوء السلوك دون أن تأخذ رأيى مستغلة غيابى عن المنزل .

وأكمل: كانت فى وجود ابنتها تنظر له نظرات مشمئزة دون أن تستحى أو تشعر بالخوف منى، وعندما طلبت منها أن يرحلا عن المنزل ويعيشان بمفردهما رفضت وخيرتنى بين الطلاق أو الرضوخ لرغبتها .

وأضاف: لم أتصور يوما أن يرينى جيرانى صورا قد اختلسوها دون شعور الشياطين بفعلتهم أثناء ممارستهم الزنا، ووقتها كدت أن أموت من أثر ما فعلوه، فتلك الأفعال من المستحيل أن يرتكبها بشر، فكيف عاشرت هؤلاء كل هذه الفترة دون العلم بما يفعلونه فى الخفاء وانتهاك حرمات الله .

واستكمل: أردت أن أرى بعينى وتربصت بهم وبالفعل ضبطهم متلبسين بالمصيبة الكبرى وابنتى دون حياء تشاركهم ذلك الإثم، وبعدها أردت أن أقتلهم لولا الجيران أنقذوهم من بين يدى، وقال لا أعلم شيئا ولن أترك حقى ومازالت خلفهم فى أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم فهؤلاء يجب أن يرجموا جزاء لما ارتكبوه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد