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وزير الخارجية المغربي يصل القاهرة

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وزير الخارجية المغربي يصل القاهرة وزير الخارجية المغربي يصل القاهرة

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، قادمًا من المغرب متن طائرة خاصة فى زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين.

يستقبل الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، صلاح الدين مزوار، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، في ضوء الترتيبات التي تجريها المغرب بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لاستضافة القمة العربية التي يتعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم بمدينة مراكش المغربية وتتسلم المغرب القمة القادمة خلفا لمصرالرئيس الحالى للقمة.

 

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