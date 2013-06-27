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مطالبة فلسطينية ولبنانية بنزع الجنسيتين عن فضل شاكر

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مطالبة فلسطينية ولبنانية بنزع الجنسيتين عن فضل شاكر مطالبة فلسطينية ولبنانية بنزع الجنسيتين عن فضل شاكر

طالب كتّاب وناشطون فلسطينيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسحب الجنسية الفلسطينية من الفنان فضل شاكر، بسبب مشاركته في المعارك التي خاضها الشيخ أحمد الأسير ضد الجيش اللبناني يوم الأحد الماضي.
وجاء في الحملة التي يشنها الناشطون عبر وسائل الإعلام الفلسطينية، إنّ فضل لم يلتزم بتوجيهات الرئيس، التي طالبت بضرورة تحييد الفلسطينيين والمخيمات في لبنان عن القتال، واعتبروا أن فضل لم يلتزم بذلك، بل أنّه جاهر بقتله عنصرين من الجيش اللبناني بل وقام بنشر صورة له وهو يحمل بندقية ويزنر نفسه بالرصاص.
وكانت حملات مشابهة قد انطلقت في لبنان تطالب بسحب الجنسية اللبنانية من فضل، بسبب مشاركته في القتال ضد الجيش الوطني اللبناني.
فضل لا يزال متوار عن الأنظار، والقوى الأمنيّة تبحث عنه، وقد تبين أنه هرب والأسير بعد تنكرهما بملابس نسائية، واتجها بين الحقول إلى جهة مجهولة، وقد قامت القوى الأمنية بتمشيط المنطقة والبحث عن الفنان الهارب حتى في البيوت التي يرجح أنه التجأ إليها.

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