اليوم.. انتهاء قبول طلبات راغبى العمل بالكويت على 6 مهن برواتب مجزية

تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، من قبول طلبات راغبى العمل بالكويت، على مهنة طبيب إنتاج حيوانى، وملاحظ بيطرى، وفنى وعامل زراعى، وفنى تمديدات أدوات صحية، بمزرعة شركة التجارة العامة والمقاولات، وضابط أمن، بإحدى الشركات الأمنية، برواتب مجزية، فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم، إنه يشترط فى المتقدم لمهنة طبيب إنتاج حيوانى ألا يتجاوز سنه 35 عاما، وخبرته لا تقل عن 5 سنوات فى المجال، وخصوصا الأغنام ، والإنتاج والعلاج داخل الحظائر والتطعيمات وأعمال البيطرة، والعلاج الموسمى بأحدث الطرق العلمية، وأن تكون لديه القدرة على الابتكار والتطوير والبحث عن كل ما هو جديد فى عالم البيطرة، فضلا عن حصوله على دورات علمية وخبرات عملية فى المجال، ومعرفة تامة ببرامج الكمبيوتر والطباعة باللغتين الإنجليزية والعربية، والتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

وأضاف، أنه يشترط فى الملاحظ البيطرى، ألا يتجاوز سنه 35 عاما، وخبرة 5 سنوات فى المجال، أما مهنة فنى وعامل زراعى تكون الخبرة سنتين ولا يتعدى السن 40 عاما، ويشترط لمهنة فنى تمديدات أدوات صحية أن تكون الخبرة 5 سنوات، ولا يتعدى السن 35 عاما، ويتم الاتفاق على أية مزايا أخرى بعد اختيار المرشحين.

أما بالنسبة لمهنة ضابط أمن فأشار إلى أنه يشترط الحصول على مؤهل دبلوم فقط، ويتم توفير السكن والمواصلات والبدلات والإضافى وتذكرة السفر.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، بالسيرة الذاتية، وترفق بها شهادة المؤهل والخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد "سرور" أن مكتب التمثيل العمالى المصرى بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل، من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.