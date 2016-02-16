التضامن:نقل محدودى الدخل من وحدات آيلة للسقوط بالإسكندرية إلى أخرى بديلة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جار التفاوض مع إحدى شركات الأمن لحماية بعض الأسر الفقيرة المقيمن فى مساكن آيلة للسقوط بالإسكندرية، بعد نقلهم إلى الوحدات السكنية التابعة للوزارة فى منطقة برج العرب وعددها 122 وحدة سكنية، وذلك بعد إخلاء البلطجية منها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضافت "غادة والى" فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تقوم حاليا بحصر الوحدات السكنية الآيلة للسقوط فى الإسكندرية وتوفير مساكن بديلة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، مثلما حدث مع العديد من الأسر التى تضررت من السيول الأخيرة، وحدث أيضا مع المتضررين فى منطقة شدس، وتم توفير 32 وحدة سكنية فى منطقة زاوية عبد القادر بقيمة 2 مليون و232 ألف جنيه وتوفير الأثاث اللازم لهم.

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