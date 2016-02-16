فيروس زيكا.. يهدد الحامل وجنينها

يتندر الناس هذه الأيام بظهور فيروس " زيكا"، وذلك بسبب وجود فيروسات أخرى تظهر كل عدة سنوات، وتتناقل مخاطرها وسائل الإعلام، ويعتبر الناس فيروس زيكا بعيداً عن البلاد العربية، ولكن لا يعرفون أن خطره يكون موجوداً طالما أن هناك حشرة صغيرة تنتقل في البيوت والأماكن العامة والمدارس مثلاً.



فيروس زيكا اكتشف لأول مرة في أوغندا عام 1947 في نوع من القرود، وهو فيروس مستجد ينتقل بواسطة البعوض تلك الحشرات الطائرة الصغيرة.

الدكتور إيهاب الإمام أخصائي طب الأطفال لفت نظر الأمهات لعدة نقاط بخصوص هذا المرض وهي:

• ينتشر هذا الفيروس بكثرة في البرازيل، وفي أمريكا الجنوبية والوسطى.

• تتمثل أعراض الإصابة بالمرض في حرارة طفيفة الارتفاع مع طفح جلدي، وألم في العضلات والمفاصل.

• تنتهي الأعراض خلال 2-7 أيام.

• المرض لا يعتبر خطراً إلا على الحوامل.

• يسبب المرض في حال إصابة الحامل به صغر حجم الجنين والتخلف العقلي.

• يجب على الحامل الوقاية من وجود البعوض، واستخدام الكريمات الطاردة، والابتعاد عن أماكن وجودها.

• بالنسبة للطفل في حال إصابته فهو بحاجة للراحة التامة وشرب كميات كبيرة من السوائل.

• أكثر فئات معرضة للإصابة به هم المسنون والأطفال أيضاً.

• لا يوجد حتى الآن أي لقاح متوافر ضد هذا المرض.

• يجب على الحوامل ارتداء الملابس الفاتحة والطويلة الساترة لأجسامهن للوقاية من الحشرات.

• تركيب الشبك الدقيق على النوافذ وإغلاقه جيداً خصوصاً في الليل.