القبض على طالبين لاتهامهما بإدارة شبكة لتمرير المكالمات الدولية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على طالبين لاتهامهما بإدارة وتشغيل شبكة غير مرخصة لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الظاهر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية مفادها قيام محمد.م.م إدارة وتشغيل شبكة غير مرخصة لتمرير المكالمات الدولية بداخل شقة مستأجرة بمنطقة الظاهر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المصنفات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر من ضبط حسام.س.ع 20 سنة طالب ومقيم بمنطقة الزيتون، ومحمد.ح.م.م 21 سنة طالب ومقيم بمنطقة حلمية الزيتون، حال تواجدهما بالشقة، وعثر بداخلها على جهاز 9Sime Box وهو ما يعرف ببوابة الربط بين شبكة الإنترنت وشبكة المحمول و9 أجهزة راوتر إنترنت و5 أجهزة لاب توب و1 جهاز كمبيوتر بمشتملاته و3900 شريحة تليفون محمول للشركات الثلاثة سبق استخدامها و236 شريحة تليفون محمول للشركات الثلاث مثبتة داخل الشبكة فى حالة تشغيل.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة الشبكة لصالح المتهم الهارب مقابل أجر مادى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1020 لسنة 2016م جنح الظاهر، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.