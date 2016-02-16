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القبض على متهم سرق مهمات مصلحية من السكة الحديد بالقاهرة

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القبض على متهم سرق مهمات مصلحية من السكة الحديد بالقاهرة القبض على متهم سرق مهمات مصلحية من السكة الحديد بالقاهرة
نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء سرقته كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط "مسعد . ع "مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.. متلبساً اثناء سرقته كمية من المواسير النحاسية ووضعها بداخل جوال بلاستيك من أحد القطارات بورش سكك حديد فرز القاهرة .
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