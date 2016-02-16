حبس عاطل 4 أيام لحيازته 250 قرصا مخدرا للاتجار فى سوهاج

أمر المستشار محمود شرف الدين مدير نيابة مركز سوهاج، بحبس المتهم "عبد الرحيم .م.س" 25 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 250 قرصا من الأقراص المخدرة "ترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.