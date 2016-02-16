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العثور على قطعة ضخمة من “الماس” في انجولا تقدر بنحو 20مليون دولار

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العثور على قطعة ضخمة من “الماس” في انجولا تقدر بنحو 20مليون دولار العثور على قطعة ضخمة من “الماس” في انجولا تقدر بنحو 20مليون دولار

 

ماس -أرشيفية

عثرت شركة إسترالية للتنقيب عن “الماس” في أنجولا على قطعة ضخمة من الماس وبجودة نقية فاق وزنها 402 قيراط وسط تقديرات ببلوغ سعرها 20 مليون دولار.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء أن القطعة المكتشفة في أنجولا تعد السابعة والعشرين عالميا من حيث ضخامة حجمها، لتكون بذلك أكبر قطعة من المعدن يتم العثور عليها في البلاد.

وأوضحت شركة “لوكابا ديامند” وهي شركة إسترالية تعمل في البلاد بشراكة مع شركات محلية “إندياما” و”روساس” و”بيتالاس” المحلية أن وزن القطعة يصل إلى 402.2 قيراط، مضيفة أن العثور على القطعة الماسية ذات الجودة الممتازة يأتي بعد 8 أعوام من العمل والجد.

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