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روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة قصف تركيا لأهداف داخل سوريا

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روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة قصف تركيا لأهداف داخل سوريا روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة قصف تركيا لأهداف داخل سوريا

مجلس الأمن – أرشيفية

دعت روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مناقشة القصف التركي لأهداف داخل الأراضي السورية، الثلاثاء.

ووفق ما نقلته “رويترز” أعربت روسيا عن قلقها حيال هجمات الجيش التركي على مقاتلي ميليشيا كردية تدعمها موسكو.

وقصفت تركيا مواقع لميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية لثالث يوم على التوالي، في محاولة لمنع مقاتليها من الاستيلاء على بلدة أعزاز، الواقعة على بعد 8 كيلومترات فقط من الحدود.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” حذرت تركيا التي تصنف وحدات حماية الشعب الكردية بمثابة جماعة إرهابية، المقاتلين الأكراد في شمال سوريا من “رد قاس” في حال حاولوا السيطرة على أعزاز.

وذكر مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن من المنتظر إحاطة مجلس الأمن علما بتطورات الوضع في سوريا.

ومن المنتظر أن تجرى المناقشة في جلسة مغلقة، صباح الثلاثاء، بعد أن يناقش المجلس الوضع الإنساني في اليمن.

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