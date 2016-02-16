أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انقذه بدرى.. 5 علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم

Google+ Print
انقذه بدرى.. 5 علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم انقذه بدرى.. 5 علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم
سرطان الدم من السرطانات الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ويجهل أعراضه الكثيرون إلا أن الموقع الأمريكى "health line"، يكشف عن 5 علامات مهمة تدل على الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" عند الأطفال، منها:

1- وجود بقع حمراء على الجلد ناجمة عن انفجار الأوعية الدموية الصغيرة، وعدم قدرة الدم على التجلط.
>2-وجود مشكلة فى البطن ككبر حجمها، حيث لوحظ أن الأطفال المصابين بسرطان الدم يشكون من وجع بالبطن، لأن خلايا السرطان تتراكم فى الطحال والكبد والكلى ما يسبب كبر حجم البطن، وفى بعض الحالات يحدث انتفاخ رغم أن الطفل لديه ضعف بالشهية مع عدم قدرته على تناول الطعام بالكميات المعتادة مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ.
>3- وجود صعوبة فى التنفس:
>فخلايا سرطان الدم تتجمع حول الغدة الزعترية عند الرقبة، ما يخلق صعوبة فى التنفس، ويمكن أيضًا أن تكون الصعوبة ناتجة عن تضخم الغدد الليمفاوية فى الصدر والتى تضغط بدورها على القصبة الهوائية.
>4- الالتهابات المتكررة: خلايا الدم البيضاء ضرورية لمكافحة العدوى، لكن فى حالة الإصابة بسرطان الدم تكون الخلايا البيضاء غير قادرة عل أداء هذه المهمة بشكل صحيح، ولذا يعانى الأطفال المصابون بسرطان الدم من نوبات متكررة من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.
>5- شعور معظم الأطفال بآلام المفاصل والعظام والصداع المستمر، لأن سرطان الدم ينتج الخلايا بمعدل سريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365