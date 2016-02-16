انقذه بدرى.. 5 علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم

سرطان الدم من السرطانات الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ويجهل أعراضه الكثيرون إلا أن الموقع الأمريكى "health line"، يكشف عن 5 علامات مهمة تدل على الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" عند الأطفال، منها:

1- وجود بقع حمراء على الجلد ناجمة عن انفجار الأوعية الدموية الصغيرة، وعدم قدرة الدم على التجلط.

>2-وجود مشكلة فى البطن ككبر حجمها، حيث لوحظ أن الأطفال المصابين بسرطان الدم يشكون من وجع بالبطن، لأن خلايا السرطان تتراكم فى الطحال والكبد والكلى ما يسبب كبر حجم البطن، وفى بعض الحالات يحدث انتفاخ رغم أن الطفل لديه ضعف بالشهية مع عدم قدرته على تناول الطعام بالكميات المعتادة مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

>3- وجود صعوبة فى التنفس:

>فخلايا سرطان الدم تتجمع حول الغدة الزعترية عند الرقبة، ما يخلق صعوبة فى التنفس، ويمكن أيضًا أن تكون الصعوبة ناتجة عن تضخم الغدد الليمفاوية فى الصدر والتى تضغط بدورها على القصبة الهوائية.

>4- الالتهابات المتكررة: خلايا الدم البيضاء ضرورية لمكافحة العدوى، لكن فى حالة الإصابة بسرطان الدم تكون الخلايا البيضاء غير قادرة عل أداء هذه المهمة بشكل صحيح، ولذا يعانى الأطفال المصابون بسرطان الدم من نوبات متكررة من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

>5- شعور معظم الأطفال بآلام المفاصل والعظام والصداع المستمر، لأن سرطان الدم ينتج الخلايا بمعدل سريع.