طائرات بدون طيار تقصف مواقع للقاعدة فى محافظتى أبين ولحج

>ذكر موقع " صدى عدن " اليمنى المستقبل أن طائرات بدون طيار ، يعتقد أنها أمريكية ، شنت فى الساعات الأولى من فجر اليوم غارات على مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لتنظيم أنصار الشريعة فى جزيرة العرب تنظيم القاعدة فى محافظتى أبين ولحج جنوبى اليمن.

ونقل الموقع عن مصادر محلية فى أبين قولها " إن الطائرات استهدفت الاستراحة الرئاسية القديمة الواقعة بجبل خنفر بمدينة جعار والتى تعرضت لتدمير كلى وقتل وأصيب خلالها العشرات من العناصر الخارجة عن القانون بحسب هذه المصادر .

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الإرهابية أحاطت بالموقع ومنعت المواطنين من الاقتراب قبل أن تنتشل ضحاياها من المكان فيما فر الآخرون إلى المزارع القريبة.

وفى لحج استهدفت الطائرات لليوم الثانى تجمعا لعناصر التنظيم بمكتب المالية والسنترال بمدينة الحوطة بالإضافة لمزرعة فى نفس المدينة واقعة على الطريق الرئيسى للمدينة ..ووقعت انفجارات قوية فى هذه المناطق .

وكانت طائرات بدون طيار قد استهدفت فجر أمس سنترال الوهط وادارة المياه بمدينة بالحوطة لم تسفر عن أى خسائر فى صفوف عناصر التنظيم .