مقتل 27 من المليشيات الحوثية ودخول مساعدات غذائية لمدينة القاهرة فى تعز

>استعادت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية المؤيدة له فى تعز عددا من المواقع الاستراتيجية التى كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عيها فى مديريتى المسراخ وحيفان.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن القوات المشتركة تمكنت من استعادة تلة الخزان المطلة على إدارة أمن المسراخ التى لازالت تتمركز فيها المليشيات بعد معارك قتل فيها عدد منهم.

كما تمكنت القوات من تطهير واستعادة جبال الجزب وكلبين والريامى فى مديرية حيفان جنوبى المدينة وأجبروا عناصر المليشيات على التراجع والفرار بعد مقتل وجرح عدد منهم.

وأكدت المصادر أن المقاومة فى طريقها للسيطرة على جبل الهيتارى أحد أهم المرتفعات فى حيفان وقد أرسلت المليشيات الحوثية تعزيزات إلى حيفان فى محاولة منها استعادة المناطق الذى خسرتها ولكنها فشلت .

من ناحية أخرى نجح برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى إيصال مواد غذائية تكفى حوالى 18 ألف شخص الى منطقة القاهرة بتعز التى تشهد مدنها ومنها القاهرة قتالا عنيفا فى حيث يحتاج السكان بشدة إلى مساعدات غذائية خارجية.

وأوضح البرنامج فى بيان أورده مركز أنباء الامم المتحدة أن هذه هى المرة الثانية التى استطاع فيها الوصول إلى مناطق الصراع فى مدينة القاهرة.

واشار الى أن تسليم المواد الغذائية يوم السبت الماضى تزامن مع زيارة لبورنيما كاشياب ممثلة برنامج الأغذية العالمى فى اليمن التقت خلها بمسئولين محليين وشهدت وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت كاشياب أن البرنامج يواصل التغلب على مشكلات الوصول الآمن فى اليمن للمناطق التى تشهد قتالا لكى يستطيع توفير الغذاء للأسر قبل وقوعها أكثر فى براثن الجوع والعوز.

وقد أدى الصراع الدائر هناك إلى تدهور حالة الأمن الغذائى السيئة بالفعل فى اليمن وانضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص آخرين إلى صفوف الجوعى فى أقل من عام.