أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جيمي كارتر يفوز بجائزة “جرامي” للمرة الثانية

Google+ Print
جيمي كارتر يفوز بجائزة “جرامي” للمرة الثانية جيمي كارتر يفوز بجائزة “جرامي” للمرة الثانية

 

جيمي كارتر

فاز الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بجائزة “جرامي” عن فئة أفضل كتاب مسموع وذلك عن أدائه في النسخة الصوتية لكتاب مذكراته الأخير “حياة كاملة.. تأملات في سن التسعين”، لينضم إلى قائمة الفائزين مرتين بالجائزة الأهم في عالم الموسيقى.

وانتزع كارتر الذي يبلغ من العمر 91 عاما، الجائزة من فنانين كانوا مرشحين للحصول عليها، لا سيما نجمة موسيقى البانك روك والكاتبة باتي سميث، ولم يكن كارتر متوجدا في مركز ستابلس في لوس أنجلوس لتسلم الجائزة.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء أن كتاب الرئيس الأسبق يروي مسيرة صعوده السياسي وصولا إلى هزيمته المدوية أمام رونالد ريجان عام 1980، كما يتطرق إلى مخاوفه على وضع العالم راهنا.

يذكر أن كارتر فاز بجائزة “جرامي ” عام 2007 عن النسخة الصوتية لكتابه “قيمنا المعرضة للخطر.. أزمة أمريكا الأخلاقية”، الذي يعرض فيه آراءه السياسية.

كرس كارتر حياته للعمل من أجل السلام والصحة العامة والتنمية في دول العالم الثالث منذ أن غادر البيت الأبيض،.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا