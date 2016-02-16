جيمي كارتر يفوز بجائزة “جرامي” للمرة الثانية

فاز الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بجائزة “جرامي” عن فئة أفضل كتاب مسموع وذلك عن أدائه في النسخة الصوتية لكتاب مذكراته الأخير “حياة كاملة.. تأملات في سن التسعين”، لينضم إلى قائمة الفائزين مرتين بالجائزة الأهم في عالم الموسيقى.

وانتزع كارتر الذي يبلغ من العمر 91 عاما، الجائزة من فنانين كانوا مرشحين للحصول عليها، لا سيما نجمة موسيقى البانك روك والكاتبة باتي سميث، ولم يكن كارتر متوجدا في مركز ستابلس في لوس أنجلوس لتسلم الجائزة.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء أن كتاب الرئيس الأسبق يروي مسيرة صعوده السياسي وصولا إلى هزيمته المدوية أمام رونالد ريجان عام 1980، كما يتطرق إلى مخاوفه على وضع العالم راهنا.

يذكر أن كارتر فاز بجائزة “جرامي ” عام 2007 عن النسخة الصوتية لكتابه “قيمنا المعرضة للخطر.. أزمة أمريكا الأخلاقية”، الذي يعرض فيه آراءه السياسية.

كرس كارتر حياته للعمل من أجل السلام والصحة العامة والتنمية في دول العالم الثالث منذ أن غادر البيت الأبيض،.